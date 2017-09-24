Россиянину нужно минимум 10 тыс. рублей в месяц на самое необходимое – кабмин

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прожиточный минимум в России за второй квартал текущего года вырос на 4,2% – до 10 тыс. 329 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление федерального правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, для трудоспособных людей прожиточный минимум составляет 11 тыс. 163 рубля, для пенсионеров – 8 тыс. 506, для детей его установили на уровне 10 тыс. 160 рублей.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в Челябинской области по итогам второго квартала 2017 года установлен на уровне 9 тыс. 914 рублей – это на 605 рублей больше, чем в первом.

Прожиточный минимум – стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.



В конце текущей недели правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму.

Кроме того, президент Владимир Путин поручил правительству «отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ». Руководитель общественной организации «Опора России» Александр Калинин в ходе рабочей встречи с главой государства отметил, что увеличение МРОТа может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.

«Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа», – заявил Путин.

При этом он заверил, что власти повысят МРОТ в любом случае, тем более, что для этого есть необходимые возможности.

Фото: сайт 2018god.com