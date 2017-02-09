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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 09:27

Промсвязьбанк снизил ставки по кредитам для МСБ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Промсвязьбанк снизил базовые кредитные ставки для клиентов малого и среднего бизнеса. Минимальные стандартные ставки по продуктам «Кредит-Бизнес», «Кредит на Кредит», «СуперОвердрафт» снижены на 1,5% и на 1,3% - по продукту «Все в дело» до 14,2% и 14,7% годовых соответственно.

Благодаря усовершенствованным скоринговым моделям для ряда клиентов возможно дальнейшее снижение ставки в зависимости от таких параметров, как сумма и сроки кредитования, размер и финансовые показатели бизнеса, профиль деятельности компании. Максимальный размер снижения ставки может составить до 3 процентных пункта.

«В каждой отрасли есть клиенты с приемлемым для банка уровнем риска, и наша основная задача – точно и многосторонне оценить все бизнес-параметры. Так, со второго квартала 2016 года мы стали увеличивать объемы кредитования за счет снятия ряда отраслевых ограничений. Кроме того, наши клиенты активно пользуются льготными ставками в рамках участия банка в государственных программах поддержки МСБ», - отмечает директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Иннокентий Воловик.

Промсвязьбанк присоединился к государственной программе стимулирования кредитования субъектов МСБ с момента ее запуска в середине 2015 года. В рамках «Программы 6,5» банком заключены сделки с 35 компаниями МСБ. Общий объем кредитования по ним составляет более 1,8 млрд рублей. Льготная процентная ставка Промсвязьбанка по отдельным кредитам в рамках «Программы 6,5» для средних компаний составляет 8,3% годовых и 9,4% - для малого бизнеса. Лимит банка по программе в настоящий момент составляет 12 млрд рублей.

Промсвязьбанк также одним из первых присоединился к программе льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ. Госпрограмма позволит сельхозпроизводителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не выше 5% годовых, а Минсельхоз компенсирует банкам-кредиторам выпадающие доходы в размере ключевой ставки ЦБ РФ (10% годовых) из Федерального бюджета.

Источник: ПAO «Промсвязьбанк»

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