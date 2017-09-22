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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 10:20

Промсвязьбанк принял участие в заседании комитета ЮУТПП по финансовым рынкам для представителей банков и страховых компаний


20 сентября состоялось заседание комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам и кредитным организациям на тему «Взаимодействие кредитных организаций и страховых компаний. Опыт. Проблемы. Пути решения».

Заседание проходило в формате круглого стола, на который были приглашены представители страховых компаний и банков Челябинской области.

В ходе заседания эксперты рассказали о текущей ситуациина региональном рынке страховых услуг, выявили основные проблемы, препятствующие его развитию, поделились опытом совместного сотрудничества банков и страховых компаний Челябинской области.

«Мы сотрудничаем с несколькими страховыми компаниями и предлагаем нашим клиентам различные виды страховых продуктов. Продажа страховок – это не только комиссионный доход, но и дополнительный способ закрытия рисков наряду с залогом, поручительством, а также возможность для клиента снизить размер процентной ставки по кредиту. В качестве перспективного страхового продукта можно выделить инвестиционное страхование жизни: данный сегмент показывает стабильный рост», – отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнесаОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Любовь Панова.

Оживленную дискуссию вызвал такой аспект, как активное внедрение банками системы blockchain и переход многих бизнес-процессов в digital. Фокус на удаленных каналах обслуживания влияет на реализацию страховых продуктов, т.к. кросс-продажи на данный момент осуществляются только оффлайн. Это связано, в первую очередь, с тем, что удаленная идентификация клиентов, которую обязаны проводить банки, пока невозможна.

Отметим, сейчас клиентский поток в отделениях Промсвязьбанка равен клиентскому потоку в цифровых каналах. А количество операций давно превысило количество операций, совершаемых оффлайн, число мобильных платежей выросло более чем в два раза.

Таким образом, общая банковская стратегия подразумевает активную цифровую трансформацию, в том числе и в создании новых продуктов, которые удобно заказывать в цифровых каналах. Соответственно, страховым компаниям совместно с банками необходимо выработать новые механизмы, которые позволят предлагать страховые продукты клиентам с помощью удаленных каналов обслуживания.

Теги: промсвязьбанк, юутпп
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