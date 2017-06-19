Промсвязьбанк помогает собственникам многоквартирных домов – обладателям спецсчетов заработать на капремонт

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Промсвязьбанк помогает собственникам многоквартирных домов – обладателям спецсчетов заработать на капремонт, об О спецакции, запущенной в апреле 2017 года, в ходе пресс-конференции в «КП-Челябинск» рассказал директор ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Юхачев.

«Промсвязьбанк ежемесячно компенсирует владельцам спецсчетов 1,5% от суммы поступлений. Для получения выгодного предложения достаточно иметь совокупный остаток более 300 тыс. рублей по всем специальным счетам, открытым в Промсвязьбанке. Для владельцев спецсчетов в рамках акции открытие, ведение спецсчета, а также предоставление выписок по нему бесплатно, стоимость платежного поручения в рамках тарифного плана», – рассказал Алексей Юхачев.

«Специальный счет – оптимальный способ накопления средств на проведение капремонта, и мы ожидаем роста числа домов, открывших такой счет. Но многое здесь зависит от активности собственников жилья, и правильно, когда люди сами управляют этим процессом», – отметил в ходе пресс-конференции Иван Белавкин, заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Принять решение об открытии специального счета может только общее собрание жильцов – законодательство позволяет провести его как в очной, так и заочной форме. Нужно выбрать владельца спецсчета. Им может быть, как региональный оператор, так и управляющая компания или ТСЖ.

«Я вижу два фактора, тормозящих принятие решения об открытии спецсчета. Первый – психологический, когда людям сложно доверить свои средства владельцу спецсчета. Между тем, владелец спецсчета является исключительно распорядителем денежных средств, который передает документы от собственников банку на оплату. Поэтому опасаться в этом плане за свои средства собственникам не стоит. Второй фактор – финансовый. Как правило, работу по ведению специального счета берут на себя управляющие компании, и нормальной практикой является то, что за это они дополнительно начисляют определенный процент», – пояснил генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов.

В результате совместной работы с регоператором разработаны банковские продукты, которые позволяют устранить экономические препятствия по открытию спецсчета. «Промсвязьбанк имеет большой опыт работы по открытию и ведению индивидуальных счетов УК и ТСЖ. По решению общего собрания собственники жилья могут разместить также накопленные денежные средства на специальный депозит и получать дополнительный доход. Для этого необходимо составить дополнительное соглашение к спецсчету – добавить разрешенную расходную операцию и выбрать форму депозитного договора», – отметил Алексей Юхачев.