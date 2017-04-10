Промсвязьбанк компенсирует часть затрат на капитальный ремонт

Владелец спецсчета капитального ремонта (ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, управляющие компании или региональный оператор), на который поступают платежи от населения, получает возврат средств от банка в размере 1,5% от суммы поступлений в течение месяца при условии, что совокупный остаток по всем специальным счетам данного клиента – более 300 тыс. рублей.1

Специальный счет в Промсвязьбанке для перечисления средств за капитальный ремонт могут открыть товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, управляющие компании или региональный оператор. Для этого жильцам многоквартирного дома на общем собрании большинством голосов (не менее двух третей) нужно принять это решение.

«Сейчас владелец специального счета несет расходы по оплате комиссии за взносы на капремонт, поступающие от жильцов. Этот фактор препятствует массовому открытию таких счетов. Промсвязьбанк готов компенсировать эти расходы», – говорит Алексей Юхачев, региональный директор ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк».

По его словам, плюсов для открытия спецсчета немало: прозрачность системы, накопленные средства идут на ремонт конкретного дома и жильцы сами определяют срок выполнения, вид работ, подрядную организацию и так далее.

«Кроме того, открытие, ведение спецсчета, а также предоставление выписок по нему бесплатно, стоимость платежного поручения в рамках тарифного плана – 30 рублей. А управлять счетом можно дистанционно, с помощью интернет-банка для юридических лиц PSB On-Line, признанного лучшим по функциональности и удобству использования», – добавляет Алексей Юхачев.

Отметим, что Промсвязьбанк соответствует всем требованиям Жилищного кодекса РФ2, чтобы осуществлять открытие и обслуживание специальных счетов для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.



1Выплата компенсации производится в рамках Акции, объявленной ПАО «Промсвязьбанком» (далее Банк) в период, начиная с 10 апреля 2017 г. Участники Акции – товарищества собственников жилья, специализированные потребительские кооперативы, фонды (региональные операторы), управляющие организации (юридические лица/индивидуальные предприниматели), являющиеся владельцами специального счета(ов) для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома(ов), находящихся в Челябинской области (далее – специальный счет), подавшие в Банк Заявление об участии в Акции. Заявление об участии в Акции (по форме Банка или с использованием предусмотренного в Системе PSB On-Line шаблона) подается на бумажном носителе в офис Банка, обслуживающий Клиента, или по Системе PSB On-Line. Правила проведения Акции: Все Участники в период проведения Акции получают бонус в размере 1,5% от суммы каждой операции по зачислению денежных средств на специальный счет, при условии наличия на всех специальных счетах Участника, открытых в Банке (в совокупности), остатка денежных средств в размере не менее 300 тыс. рублей (включительно). Бонус не начисляется на ранее накопленные средства, поступившие с другого специального счета или со счета Регионального оператора. Бонус выплачивается Банком Участнику не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем выполнения условий Акции, указанных в п. 3, на банковский счет Участника, указанный в Заявлении об участии в Акции. Банк отказывает в предоставлении бонуса Участникам, не выполнившим условия п. 3, а также не представившим в Банк Заявление об участии в Акции в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем первого зачисления денежных средств на специальный счет. Условия Акции могут быть изменены Банком/Акция может быть отменена Банком в одностороннем порядке, о чем Банк извещает Участников путем опубликования информации на сайте Банка не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты изменения условий/прекращения Акции. Средства, ранее накопленные на другом спецсчете или на счете регоператора, не учитываются.

2Согласно п. 2 ст. 176 Жилищного кодекса РФ специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 млрд рублей.