Около 60% южноуральцев закрывают имеющиеся кредиты новыми

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители 52 российских регионов направляют более половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов – такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По итогам первого квартала 2017 года аналитики ОКБ установили, что 54% новых кредитов наличными в стране шли не на прямое потребление, а на частичное или полное погашение задолженности по уже имеющимся обязательствам. В первом квартале 2016 этот показатель составлял 53%.

Самые высокие показатели отмечены в республике Алтай – 66%, Кемеровской области – 64%, Хакасии – 63%, Томской и Челябинской областях – 61% и 59% соответственно.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа. В Ингушетии только 30% новых кредитов ушли на погашение старых долгов, в Чечне – 40%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане – по 42%, в Карачаево-Черкесии – 43%.