Вт, 13.06.2017, 15:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 15:18

Около 60% южноуральцев закрывают имеющиеся кредиты новыми


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители 52 российских регионов направляют более половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов – такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По итогам первого квартала 2017 года аналитики ОКБ установили, что 54% новых кредитов наличными в стране шли не на прямое потребление, а на частичное или полное погашение задолженности по уже имеющимся обязательствам. В первом квартале 2016 этот показатель составлял 53%.

Самые высокие показатели отмечены в республике Алтай – 66%, Кемеровской области – 64%, Хакасии – 63%, Томской и Челябинской областях – 61% и 59% соответственно.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа. В Ингушетии только 30% новых кредитов ушли на погашение старых долгов, в Чечне – 40%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане – по 42%, в Карачаево-Черкесии – 43%.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: кредиты, новости челябинска, окб
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

09 июня, 10:23
Прогноз аналитиков Промсвязьбанка по ключевой ставке Центробанка
08 июня, 10:46
Один из старейших банков Челябинска АО «Резерв» сменил собственников
07 июня, 12:28
Банк УРАЛСИБ поднялся в рейтинге ипотечных банков по итогам 4 месяцев 2017 года
06 июня, 16:40
Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
06 июня, 11:17
УРАЛСИБ Страхование запустила продажи полисов ДМС в сети Банка УРАЛСИБ
06 июня, 10:36
В Челябинской области пересмотрят принципы межбюджетных отношений
05 июня, 15:15
Директор челябинской фирмы вернул в бюджет РФ утаенные 20 млн рублей
05 июня, 14:07
Челиндбанк снижает ставки на ипотечные кредиты для бизнеса
05 июня, 12:42
Банк УРАЛСИБ вошел в список Банка России распространителей монетной программы «Футбол 2018»
02 июня, 20:02
Банк УРАЛСИБ предлагает обмен валют в Интернет- и Мобильном банке по выгодному курсу
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость