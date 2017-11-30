Оборот БКС на фондовом рынке вырос на 25%

Оборот ФГ БКС на фондовом рынке в минувшем месяце оказался на 25% выше по сравнению с прошлым годом. ФГ БКС уверенно держится на лидирующих позициях в ключевых рейтингах лидеров фондового, срочного и валютного рынка, ежемесячно публикуемых Московской биржей.

По результатам октябрьского рейтинга ведущих операторов фондового рынка в режиме основных торгов БКС удалось достичь совокупного торгового оборота 318,6 млрд, что обеспечило компании более чем трехкратный отрыв от ближайшего конкурента в топ-листе. Кроме того, в октябре 2017 года обороты БКС на фондовом рынке на 64 млрд (или на 25%) превысили собственный результат компании за аналогичный период прошлого года.

На рынке фьючерсов и опционов компания БКС в октябре 2017 сохранила ведущие позиции. Суммарный оборот компании на срочном рынке составил за минувший месяц 3,38 трлн рублей. При этом компания сохраняет абсолютное лидерство по объему открытых позиций.

Также БКС уже традиционно занимает первую строку рейтинга лидеров торгов по объему клиентских операций на валютном рынке. В октябре оборот компании на рынке доллар-рубль составил 2,88 трлн рублей, что почти в три раза превышает показатель компании, занимающей вторую строку рейтинга.

В ближайшее время ожидается приток желающих открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), чтобы получить право на налоговый вычет до 52 тыс. рублей уже в 2018 году. На текущий момент в БКС такие счета открыли уже более 35,5 тыс. человек.