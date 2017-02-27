Не в очереди, а с дивана: билет на автобус из Челябинска в любом направлении можно купить онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк совместно с автовокзалами Челябинской области запустил проект по оплате междугородних и пригородных автобусных билетов на едином сайте www.av74.ru, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это стало возможным благодаря услуге интернет-эквайринга от Сбербанка. Стоимость билетов на сайте такая же, как и в кассах автовокзалов, а время, потраченное на покупку, гораздо меньше. При этом пунктом отправления могут быть Челябинск и другие крупные города Челябинской области: Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Чебаркуль и Южноуральск, а конечными направлениями как города Южного Урала, так и населенные пункты Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, а также Пермского края, ХМАО, Республики Башкортостан, Татарстана и Казахстана. Кроме того, с 1 марта на сайте появится возможность приобрести билеты на летние туры к Черному морю.

Напомним, что интернет-эквайринг – это услуга, позволяющая принимать на сайте компании оплату банковскими картами. Процесс идентичен покупке в любом другом магазине, единственное отличие – сам держатель вводит банковские реквизиты своей карты через специальный защищенный банковский шлюз.