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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 11:28

На развитие сельских территорий кабмин РФ выделил Южному Уралу более 23 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Свыше 23 млн рублей выделено Челябинской области на развитие сельских территорий в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 24 января, на официальном сайте правительства РФ.

«Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 6 786,1 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"», – говорится в пояснительной записке.

Деньги будут направлены на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и на предоставление грантов на поддержку местных инициатив деревенских жителей. На эти цели Челябинская область получит из федеральной казны 23 млн 199,1 тыс. рублей.

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Теги: челябинская область, сельское хозяйство, правительство рф, новости челябинска, развитие села
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