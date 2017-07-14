ВАЖНО. На Южном Урале увеличен размер пособий по беременности и уходу за ребенком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 8 тыс. 970 рублей (с учетом уральского коэффициента) – в связи с этим выросли выплаты по больничному листу, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет, рассчитываемые исходя из МРОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Фонд соцстрахования.

Данные изменения коснутся тех граждан, чей стаж трудовой деятельности составляет менее шести месяцев, либо зарплата ниже МРОТ. Таким образом, минимальный размер пособия по беременности и родам в Челябинской области для официально работающей женщины составит 41,3 тыс. рублей за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения возраста 1,5 лет составит 3 тыс. 588 рублей (суммы пособий указаны с учетом уральского коэффициента).

Назначенные ранее пособия из расчета МРОТ перерасчету с 1 июля 2017 не подлежат.