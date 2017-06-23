Мобильное приложение «Мой Брокер» – брокер в твоем телефоне

Проект «Мой Брокер» в мобильном приложении комментирует директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.

- Илья, существует ли разница в функционале между мобильным приложением и веб-интерфейсом вашей компании? Если да, то какие возможности недоступны в этих сервисах?

- В настоящий момент функционал веб-приложения немного отстает от мобильных приложений – проект «Мой Брокер» запускался как mobile first, и поэтому все новые функции и технологии сначала запускались на мобильной версии, которая сейчас на порядок более востребована клиентами. С переходом на новую IT-архитектуру мы планируем устранить оставшиеся различия уже летом этого года, когда веб-версия «Моего Брокера» будет полностью перезапущена в новом дизайне.

Для нас очень важно, чтобы клиент получал одинаковый положительный опыт и впечатления от использования приложения, независимо от того, какой платформой он пользуется в конкретный момент времени – веб-, android или iOS .

- Какая аудитория у вашего мобильного приложения? Она пересекается с веб-интерфейсом или же это принципиально новые инвесторы? Сколько людей ежедневно используют мобильное приложение, и какая это доля от общего числа пользователей?

- На сегодняшний день приложение установили более 300 тыс. человек, для БКС Брокер-приложение стало одним из важнейших каналов привлечения новых клиентов, одновременно и большая часть действующих клиентов БКС начали использовать «Мой Брокер», можно сказать, что бизнес активно мигрирует в мобайл. Ежедневно приложение использует более 10 тыс. человек, при таких темпах роста скоро это превысит посещаемость веб-сайтов компании. Существенная деталь: люди не только используют приложение для просмотра новостей, инвестиционных идей и котировок ценных бумаг, но и активно совершают сделки прямо в приложении. Один миллиард рублей в день – такой оборот мы видим сейчас, и он продолжает расти.

- На какое время дня обычно приходится пик использования мобильного приложения?

- Мы наблюдаем три пика активности. Первая группа – это клиенты, которые заходят в утренние часы, когда начинаются торги на бирже, они, как правило, еще возвращаются в приложение три и более раз в течение дня. Вторая группа – те, кто только планирует стать инвестором – у них пик активности в середине дня, то есть во время обеда, и вечером, когда большая часть людей приходит домой, то есть когда есть свободное время.

- Как вы развиваете свое мобильное приложение? Планируется ли в дальнейшем внесение новых функций?

- «Мой Брокер» обновляется каждые две недели, и с каждым обновлением мы стремимся сделать приложение более удобным и полезным для пользователей, над проектом работает выделенная команда. Основной фокус сейчас на расширении доступных через приложение функций и улучшение контента по инвестиционным идеям и рекомендациям.

*БКС Премьер

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