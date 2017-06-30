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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 16:48

Кто, если не мы: как самостоятельно накопить на достойную пенсию


Задумываться о пенсии, которая у большинства молодых россиян ассоциируется с завершением активной жизни, болезнями и одиночеством, в 30 лет мало кому хочется. К тому же, многие уверены, что планировать личные финансы на два-три десятка лет вперед в условиях бесконечной череды экономических кризисов и кульбитов пенсионной реформы попросту невозможно. Тем не менее, факт остается фактом – чем раньше человек осознает, что он сам должен позаботиться о своем будущем, тем больше у него шансов сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе. О том, каким должен быть первый шаг, рассказывает директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.

- Любые долгосрочные вложения необходимо тщательно планировать. Самостоятельно учесть все факторы – доходность активов, инфляцию, страновые, валютные риски – не посвященному глубоко в финансовую жизнь человеку довольно трудно. Поэтому первый шаг на вашем пути – это персональный финансовый план (ПФП), составленный с профессиональным финансовым советником. Вещь уже не столь экзотичная для нашей страны, как, например, 10-15 лет назад, и при этом чрезвычайно важная.

Такой план будет учитывать цель, например, «получение пассивного дохода через 30 лет», размер текущих ежемесячных доходов, оценку возможностей (сколько вы сможете откладывать ежемесячно/ежеквартально), возможную долговую нагрузку (например, если у вас есть ипотечный кредит), ваш риск-профиль (готовность рисковать частью вложений ради достижения большей доходности в будущем), а также макроэкономические риски на целевом горизонте и, конечно же, сами инструменты для достижения цели.

План на пенсию должен быть очень взвешенным, стратегическим, а не отвечать текущей «инвестиционной моде». При выборе способа накоплений стоит помнить основной принцип инвестиций: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риски. Вместе с тем важно не пытаться вкладываться исключительно консервативно («зачем рисковать, это же мое будущее!»), поскольку пенсионные средства имеют большой горизонт инвестирования, в том числе и из-за общего роста продолжительности жизни. Поддерживая значительную долю более рискованных инструментов, например, акций, вы получите шанс опередить инфляцию на длинном временном участке. Но выбор такой стратегии необходимо делать с опытным финансовым специалистом.

Таким образом, портфель пенсионных накоплений должен включать в себя рисковые и консервативные инструменты. Акции на длинных сроках – это потенциальные «генераторы» доходности, их доля должна быть не менее 40%. Во второй группе могут быть классические консервативные инструменты, например, депозиты. В инструменты с фиксированным доходом имеет смысл направлять примерно 30% пенсионных отчислений.

Остальную часть вложений на будущую пенсию целесообразно делать через накопительное страхование жизни (НСЖ)**. Накопительное страхование решает одновременно две задачи – накопления на пенсию и финансовой защиты на случай непредвиденной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем человека и его семьи.

*ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
**ОООО «Компания БКС» не является страховщиком и не оказывает услуг по страхованию, а является агентом ООО «СК «РГС-Жизнь». https://bcspremier.ru/

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Теги: финансы, бкс премьер, домашние финансы
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