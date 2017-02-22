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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 09:42

Эффективные инвестиции в 2017 году


Что будет происходить с мировой экономикой и финансовыми рынками? Победа Дональда Трампа на выборах президента США вселяет надежды на улучшение отношений между Россией и западными странами, хотя вопрос о снятии санкций пока не стоит. На фоне резких заявлений нового президента США доллар переживает период повышенной волатильности, а вместе с ним лихорадит и мировые товарно-сырьевые рынки. В том числе и нефть, от которой в значительной степени зависит российская экономика.

Разобраться, как будет развиваться ситуация и на какие активы следует сделать ставку в 2017 году, поможет посещение конференции «Эффективные инвестиции в современных мировых реалиях» в Челябинске. Специальный гость мероприятия – экономический обозреватель, автор и ведущий программы «Геоэкономика» на телеканале «Россия 24» Александр Кареевский – расскажет о текущей глобальной экономической конъюнктуре, перспективах развития ситуации в западных странах и влиянии этих процессов на экономику России.

Эксперты компании «Открытие Брокер» и Московской биржи озвучат актуальные рекомендации по вложению денег в 2017 году и расскажут, на какие отрасли экономики обратить внимание и как подобрать оптимальные инвестиционные решения. Также гости мероприятия узнают, какие дополнительные возможности открывает использование при инвестировании ИИС – индивидуального инвестиционного счета, позволяющего получать налоговые вычеты.

Конференция состоится 28 февраля по адресу: Гранд-отель ВИДГОФ, конференц-зал «Магнат» (Челябинск, проспект Ленина, 26-А). Начало регистрации в 18.30. Не упустите шанс узнать об эффективных инвестициях из первых рук и напрямую задать интересующие вас вопросы эксперту. Обязательно предварительно зарегистрируйтесь на странице мероприятия или по телефону: +7 (351) 200-40-03. Спешите, количество мест ограничено!

АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Проведение конференции не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.

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Теги: конференция, бизнес, инвестиции, новости челябинска
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