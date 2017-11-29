Два челябинских банка вошли в ТОП-105 крупнейших кредитных организаций России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинвестбанк и Челиндбанк вошли в ТОП-105 крупнейших по объему активов российских банков на 1 ноября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Список составлен агентством «РИА Рейтинг» по 569 банкам России, которые предоставили свою отчетность по форме № 101 на сайте Центробанка. Челябинвестбанк расположился на 100 месте с показателем 50 млрд рублей активов на 1 ноября (рост с начала года 4,3%). ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – на 102-м с активами 49 млрд рублей (рост 2,7%).

В рейтинг также вошли южноуральские «Кредит Урал Банк» (127 место), Банк «Снежинский» АО (218 место) и Углеметбанк (235 место).