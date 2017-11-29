Ср, 29.11.2017, 14:00 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 13:23

Два челябинских банка вошли в ТОП-105 крупнейших кредитных организаций России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинвестбанк и Челиндбанк вошли в ТОП-105 крупнейших по объему активов российских банков на 1 ноября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Список составлен агентством «РИА Рейтинг» по 569 банкам России, которые предоставили свою отчетность по форме № 101 на сайте Центробанка. Челябинвестбанк расположился на 100 месте с показателем 50 млрд рублей активов на 1 ноября (рост с  начала года 4,3%). ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – на 102-м с активами 49 млрд рублей (рост 2,7%).

В рейтинг также вошли южноуральские «Кредит Урал Банк» (127 место), Банк «Снежинский» АО (218 место) и Углеметбанк (235 место).

Теги: челиндбанк, рейтинг банков, челябинвестбанк
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

вчера, 13:35
Банк УРАЛСИБ совместно с платежной системой «Мир» и AliExpress проводят акцию «Привыкайте выигрывать»
27 ноября, 15:04
Банк УРАЛСИБ вступил в Российскую ассоциацию франчайзинга
27 ноября, 12:04
Туристы сбавят темп
24 ноября, 14:55
Банк УРАЛСИБ приступил к эквайрингу карт платежной системы UnionPay
23 ноября, 17:01
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 ипотечных программ с отсрочкой платежей
23 ноября, 11:12
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Черная пятница» для самых быстрых с кэшбэком 10% на интернет-покупки
22 ноября, 17:41
В микрозайме челябинки прокуратура нашла крупное мошенничество
22 ноября, 16:02
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 самых выгодных ипотечных программ
22 ноября, 12:25
Промсвязьбанк запустил выдачу электронных банковских гарантий участникам Госзаказа
21 ноября, 21:54
ВАЖНО. Учебники, экология, дольщики: самые важные тезисы публичных слушаний по бюджету Южного Урала на 2018-2020 годы
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость