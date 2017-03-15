До конца 2017 года Челиндбанк эмитирует до 55 тыс. карт «Мир»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в Челябинской области проведено около 65 тыс. транзакций с использованием карт «Мир», только в феврале 2017 – более 75 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России.

В настоящее время по данному показателю Челябинская область находится на третьем месте в России – во многом благодаря активной позиции региональных кредитных организаций, в число которых входит ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Челиндбанк одним из первых на Южном Урале приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир». По словам начальника отдела развития карточных продуктов Челиндбанка Александра Бреславского, к концу 2017 года банк планирует эмитировать порядка 50-55 тыс. таких карт.

Переход на национальные платежные инструменты на первом этапе осуществляется в основном среди работников бюджетной сферы и пенсионеров, однако уже сейчас карту «Мир» может получить любой желающий. Все банкоматы и терминалы Челиндбанка готовы к их обслуживанию.

Специалисты добавляют, что национальные карты нисколько не уступают иностранным аналогам по функционалу, а в части безопасности даже превосходят их.

Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение не только внутри страны, но также и за границей за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами. Кроме того, ведется работа над запуском собственной программы лояльности НСПК «Мир», к которой планирует присоединиться и Челиндбанк.

Оформить заявление и получить карту «Мир» можно в головном офисе или в любом из филиалов Челиндбанка.