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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 15:46

Депутаты Заксобрания приняли бюджет Челябинской области в первом чтении


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты Законодательного Собрания приняли бюджет Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении – по словам спикера парламента Владимира Мякуша, главный финансовый документ сформирован с беспрецедентными показателями по доходам и расходам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Хочу отметить беспрецедентный уровень доходов и расходов бюджета. Никогда в Челябинской области не принимался бюджет по расходам на 151 млрд, а по доходам на 139 млрд. Это самый удачный проект за последние 10 лет. Он сочетает в себе финансирование всех направлений деятельности. Если взять медицину, то бюджет увеличивается на 40%, культуру – на 34%, социальную сферу – на 7%. Процедура принятия бюджета была организована заранее, в летнее время комиссия прорабатывала проект. Сегодняшний вариант самый сбалансированный. Конечно, будут поправки и изменения, но концепцию уже не изменить. Бюджет будет социально ориентированным», – заявил Владимир Мякуш.

По словам замминистра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, расходная часть бюджета закладывается с учетом индексации зарплат бюджетников. Доля расходов в социальном блоке превысит 70%. В 2018 году на социальную политику направят 54 млрд рублей, образование – 38 млрд, здравоохранение –13 млрд, спорт – 2 млрд, культуру – 1,5 млрд. Дефицит традиционно сохраняется в пределах 10% и составляет 12 млрд рублей.

Фото пресс-службы Заксобрания Челябинской области

Теги: владимир мякуш, заксобрание, бюджет челябинской области, новости челябинской области, бюджет 2018
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