Чт, 30.03.2017, 12:01 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 11:55

Что нужно знать про ОФЗ?


Частным инвесторам в условиях экономической турбулентности требуется «тихая гавань», которая бы гарантировала доход при низком уровне риска. Одним из таких инструментов принято считать ОФЗ – облигации федерального займа. 
 
События в банковском секторе в последние 1,5-2 года заставили многих россиян искать альтернативные возможности для формирования накоплений. После презентации программы выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения 27 февраля  в Сочи главой Минфина Антоном Силуановым многие граждане обратили свое пристальное внимание на данный финансовый инструмент.
 
Облигации федерального займа – это облигации государства, невыплаты по ним могут произойти только в случае, если государство обанкротится, что мы наблюдали в современной истории России только раз, в 1998 году. Вероятность повторения этого в ближайшие годы близка к нулю. Возможность просчитать денежный поток вплоть до погашения делает облигации одними из самых надежных на рынке ценных бумаг.
 
Помимо высокой надежности, государственные облигации – инструмент, доступный практически любому инвестору и имеет ряд преимуществ:
  • Низкий порог входа – номинальная цена одной ценной бумаги, как правило, 1 тыс. рублей, рыночная стоимость может отличаться;
  • Высокая ликвидность – дневной оборот на бирже может составлять сотни миллионов рублей;
  • Большой выбор сроков погашения: от нескольких месяцев до нескольких десятков лет;
  • Разнообразие по типу дохода: с постоянным или переменным купоном, амортизацией или индексацией номинала, что позволяет подобрать подходящий тип облигаций в зависимости от стратегии, целей инвестора и текущей экономической ситуации;
  • Льготный режим налогообложения.
Доход по государственным облигациям складывается из двух вещей: купонный доход и выплата номинальной стоимости при погашении, текущие доходности гособлигаций к погашению вы можете сравнить сами. Также не стоит забывать, что можно составить облигационный портфель из ОФЗ, чтобы купить его на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)[2] и дополнительно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13%[3].

О том, как выбрать ОФЗ, финансовые советники компании «БКС Премьер»  готовы детально рассказать  в офисе по адресу: Челябинск, ул. Карла Маркса, 46. Предварительно договориться о встрече с финансовым советником можно по телефону: 8 (351) 245- 47-47. www.bcspremier.ru
[1] Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
[2] Услуги оказывает ООО «Компания БКС», Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 8-800-500-40-40.
[3] Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончанию налогового периода, только физическим лицам налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ в сумме не менее чем, внесенные на ИИС денежные средства (ст.219.1 Налогового кодекса РФ).
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: финансы, бкс премьер
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 604
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

вчера, 14:41
Вступил в силу приговор сотрудникам банка «Пойдем!», похитившим 3,6 млн в Аше
28 марта, 14:45
ВАЖНО. В Челябинске появятся финансовые «супермены»
28 марта, 10:46
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
24 марта, 16:39
В преддверии сезона Сбербанк снизил ставки на строительство жилого дома
20 марта, 09:49
Челябинская область улучшила позиции в рейтинге субъектов по уровню долговой нагрузки
17 марта, 11:38
Челиндбанк проведет семинар для руководителей и собственников бизнеса
16 марта, 11:50
У челябинцев есть шанс попасть на трибуны Кубка Конфедераций FIFA 2017
16 марта, 09:22
Ипотека в 3 клика: как купить недвижимость, не выходя из дома
15 марта, 12:14
До конца 2017 года Челиндбанк эмитирует до 55 тыс. карт «Мир»
13 марта, 09:38
Челябинская область досрочно погасила банковские кредиты на 1,6 млрд рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость