Что нужно знать про ОФЗ?

Частным инвесторам в условиях экономической турбулентности требуется «тихая гавань», которая бы гарантировала доход при низком уровне риска. Одним из таких инструментов принято считать ОФЗ – облигации федерального займа.

События в банковском секторе в последние 1,5-2 года заставили многих россиян искать альтернативные возможности для формирования накоплений. После презентации программы выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения 27 февраля в Сочи главой Минфина Антоном Силуановым многие граждане обратили свое пристальное внимание на данный финансовый инструмент. События в банковском секторе в последние 1,5-2 года заставили многих россиян искать альтернативные возможности для формирования накоплений. После презентации программы выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения 27 февраля в Сочи главой Минфина Антоном Силуановым многие граждане обратили свое пристальное внимание на данный финансовый инструмент.

Облигации федерального займа – это облигации государства, невыплаты по ним могут произойти только в случае, если государство обанкротится, что мы наблюдали в современной истории России только раз, в 1998 году. Вероятность повторения этого в ближайшие годы близка к нулю. Возможность просчитать денежный поток вплоть до погашения делает облигации одними из самых надежных на рынке ценных бумаг.

Помимо высокой надежности, государственные облигации – инструмент, доступный практически любому инвестору и имеет ряд преимуществ:

Низкий порог входа – номинальная цена одной ценной бумаги, как правило, 1 тыс. рублей, рыночная стоимость может отличаться;

Высокая ликвидность – дневной оборот на бирже может составлять сотни миллионов рублей;

Большой выбор сроков погашения: от нескольких месяцев до нескольких десятков лет;

Разнообразие по типу дохода: с постоянным или переменным купоном, амортизацией или индексацией номинала, что позволяет подобрать подходящий тип облигаций в зависимости от стратегии, целей инвестора и текущей экономической ситуации;

Льготный режим налогообложения.

[2] и дополнительно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13%[3]. Доход по государственным облигациям складывается из двух вещей: купонный доход и выплата номинальной стоимости при погашении, текущие доходности гособлигаций к погашению вы можете сравнить сами. Также не стоит забывать, что можно составить облигационный портфель из ОФЗ, чтобы купить его на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)и дополнительно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13%

О том, как выбрать ОФЗ, финансовые советники компании «БКС Премьер» готовы детально рассказать в офисе по адресу: Челябинск, ул. Карла Маркса, 46. Предварительно договориться о встрече с финансовым советником можно по телефону: 8 (351) 245- 47-47. www.bcspremier.ru