30 марта 2017 года, 11:55
Что нужно знать про ОФЗ?
Частным инвесторам в условиях экономической турбулентности требуется «тихая гавань», которая бы гарантировала доход при низком уровне риска. Одним из таких инструментов принято считать ОФЗ – облигации федерального займа.
События в банковском секторе в последние 1,5-2 года заставили многих россиян искать альтернативные возможности для формирования накоплений. После презентации программы выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения 27 февраля в Сочи главой Минфина Антоном Силуановым многие граждане обратили свое пристальное внимание на данный финансовый инструмент.
Облигации федерального займа – это облигации государства, невыплаты по ним могут произойти только в случае, если государство обанкротится, что мы наблюдали в современной истории России только раз, в 1998 году. Вероятность повторения этого в ближайшие годы близка к нулю. Возможность просчитать денежный поток вплоть до погашения делает облигации одними из самых надежных на рынке ценных бумаг.
Помимо высокой надежности, государственные облигации – инструмент, доступный практически любому инвестору и имеет ряд преимуществ:
- Низкий порог входа – номинальная цена одной ценной бумаги, как правило, 1 тыс. рублей, рыночная стоимость может отличаться;
- Высокая ликвидность – дневной оборот на бирже может составлять сотни миллионов рублей;
- Большой выбор сроков погашения: от нескольких месяцев до нескольких десятков лет;
- Разнообразие по типу дохода: с постоянным или переменным купоном, амортизацией или индексацией номинала, что позволяет подобрать подходящий тип облигаций в зависимости от стратегии, целей инвестора и текущей экономической ситуации;
- Льготный режим налогообложения.
Доход по государственным облигациям складывается из двух вещей: купонный доход и выплата номинальной стоимости при погашении, текущие доходности гособлигаций к погашению вы можете сравнить сами. Также не стоит забывать, что можно составить облигационный портфель из ОФЗ, чтобы купить его на индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС)[2]
и дополнительно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13%[3]
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[1] Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
[2] Услуги оказывает ООО «Компания БКС», Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 8-800-500-40-40.
[3] Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончанию налогового периода, только физическим лицам налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ в сумме не менее чем, внесенные на ИИС денежные средства (ст.219.1 Налогового кодекса РФ).