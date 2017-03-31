Челябинцы могут получить 36 тыс. рублей за оплату услуг ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы могут получить 36 тыс. рублей за оплату услуг ЖКХ – такую возможность дарит своим клиентам Сбербанк в рамках акции «Год без хлопот», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Чтобы принять в ней участие, необходимо подключить услугу «Автоплатеж», провести с помощью нее оплату на сумму не менее 1 тыс. рублей в период с 21 марта по 30 апреля и зарегистрироваться на сайте Сбербанка. Сделать это можно любым удобным способом – отправить SMS с текстом «Год без хлопот» на номер 9000 (сообщение платное) или оставить номер мобильного телефона и адрес личной электронной почты на сайте Сбербанка, в разделе «Выгодно для вас».

Всего будет определено 100 победителей по всей России: 50 из них станут обладателями главного приза в 36 тыс. рублей, 50 – получат от банка по 3 тыс. рублей. Вручение денежных призов состоится с 1 по 30 июня 2017 года включительно.

Отметим, что принять участие в акции могут лишь те клиенты, которые ранее не подключали и не использовали услугу «Автоплатеж». Получить приз можно будет, если по состоянию на 31 мая 2017 года услуга все еще будет подключена.

Напомним, услуга «Автоплатеж» помогает совершать платежи автоматически, при этом вы сами контролируете операции. Перед списанием средств с карты ее владельцу приходит SMS-сообщение с информацией о сумме платежа. При необходимости операцию всегда можно отменить, отправив код платежа на номер 900.

Подключить «Автоплатеж» можно для оплаты услуг ЖКХ, сотовой связи, телекоммуникационных услуг, а также для погашения кредитов в других банках и оплаты штрафов ГИБДД.

С более подробной информацией об акции, а также о самой услуге можно ознакомиться на сайте Сбербанка, в разделе «Частным клиентам. Оплата услуг ЖКХ».