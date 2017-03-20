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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 09:49

Челябинская область улучшила позиции в рейтинге субъектов по уровню долговой нагрузки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, сократив объем госдолга на 15%, до 28,5 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные РИА Рейтинг.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, за год регион переместился с 21-й на 18-ю строчку рейтинга, составленного в порядке возрастания такого показателя, как доля долговых обязательств региона в собственных доходах.

В структуре долга 4,9 млрд – это банковские кредиты, 9 млрд – бюджетные займы, остальное – госгарантии, так называемые условные обязательства, которые придется исполнять только при наступлении гарантийного случая. Общая доля долговых обязательств области в собственных доходах составляла 26,4%, доля банковских кредитов – 4,5%.

«В прошлом году нам удалось сократить госдолг на 15% – с 33,4 млрд до 28,5 млрд рублей. По решению губернатора Бориса Дубровского регион рассчитался с частью коммерческих займов, не прибегая к новым. Также долг уменьшился в связи с прекращением обязательств по отдельным государственным гарантиям и стабильным погашением инвесторами своих долгов перед банками», – напомнил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Улучшению позиций в рейтинге способствовал также минимальный за последние четыре года размер дефицита регионального бюджета в 2016 году.

«Небольшая в масштабах области сумма – 166 млн рублей – покрыта за счет остатков собственных средств. Прибегать к банковским кредитам для погашения дефицита, а значит, наращивать госдолг региона, не пришлось», – добавил глава южноуральского Минфина.

Добавим, работа по снижению размера госдолга продолжается. Так, в начале марта была досрочно погашена значительная часть кредитов в Сбербанке России и доля банковских заимствований относительно собственных доходов региона снизилась до 2,5% (в натуральных числах это 2,4 млрд). Соответственно, уменьшился и размер долга, который на сегодняшний день составляет 26,1 млрд рублей (26% от собственных доходов).

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Теги: челябинская область, рейтинг, минфин, госдолг
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