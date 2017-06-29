Челиндбанк вводит банкоматы с функцией приема наличных средств

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челиндбанк приступил к вводу в эксплуатацию линейки банкоматов с функцией приема наличных денежных средств – функция уже доступна жителям трех городов региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Пополнить счет дебетовой карты через банкомат пока могут только жители Челябинска, Озерска и Копейска по адресам:

- Челябинск, ул. К. Маркса, 80, головной офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», холл 1 этажа;

- Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 12, здание Тракторозаводского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

- Озерск, ул. Дзержинского, 55-А, супермаркет «Семья»;

- Копейск, пр. Коммунистический, 16-А, здание Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

В ближайшее время банкоматы, принимающие наличные деньги, появятся в Аше, Снежинске, Катав-Ивановске и Кыштыме, еще два банкомата заработают в Челябинске.

Банкоматы с функцией приема наличности, а также устройства с возможностью ресайклинга*, погашения задолженности по кредитным картам и самоинкассации юридических лиц планируется ввести во всех городах присутствия ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

*технология, при которой денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому клиенту.