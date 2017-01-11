Челиндбанк проводит акцию по рефинансированию кредитов физических лиц

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартовала акция по рефинансированию розничных кредитов «Сделаем ваши кредиты легче!» – с 9 января по 31 марта включительно действуют сниженные процентные ставки по продуктам потребительского кредитования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В рамках акции физическим лицам предлагается рефинансировать кредит, полученный ранее в другом банке, либо объединить несколько кредитов других банков в один кредит в Челиндбанке, на более выгодных условиях. Участниками акции могут стать все категории клиентов, имеющие действующие кредиты без просроченных обязательств в других банках – причем как потребительские, так и ипотечные.

«Рефинансирование кредита в Челиндбанке – это возможность снизить ежемесячный платеж по кредиту за счет увеличения его срока, уменьшения полной стоимости кредита, изменения типа платежей в графике – с аннуитетных на дифференцированные. Также он позволяет избавиться от необоснованных затрат на страховки, повысить комфортность обслуживания кредита за счет перевода кредитных обязательств заемщика из нескольких кредитных организаций в одну и получить дополнительные заемные средства», – говорится в сообщении.

В период действия акции в Челиндбанке действуют сниженные процентные ставки по продуктам потребительского кредитования.