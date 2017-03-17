Челиндбанк проведет семинар для руководителей и собственников бизнеса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В следующий четверг, 23 марта, в рамках IX цикла бесплатных семинаров в головном офисе Челиндбанка состоится второй мастер-класс из цикла для руководителей и собственников бизнеса: «Как разложить "по полочкам" идеи развития бизнеса и превратить их в выполнимые задачи? Карта целей», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спикерами мероприятия выступят эксперт по системной работе руководителей и сотрудников, руководитель компании «Практика Системного Бизнеса» Илья Алябушев, а также тренер-эксперт повышения продаж и малобюджетного продвижения, основатель компании Академия продаж «Диалог» Инна Попова-Левина.

Программа мастер-класса:

- алгоритм постановки амбициозной, но реалистичной цели для вашей компании;

- ключевые ошибки, которые допускают предприниматели, ставя цели по развитию бизнеса;

- как составить четкий план по достижению успеха компании;

- как повысить личную эффективность и многое другое.

Участники мероприятия получат возможность познакомиться друг с другом, обменяться контактами и приобрести полезные деловые связи.

Где и когда: Челябинск, улица Красная, 11 (учебный класс, кабинет 313) , с 10.00 до 13.00.

Регистрация на семинар по телефону: 8(351) 239-83-95, на сайте банка или по электронной почте: seminary@chelindbank.ru.