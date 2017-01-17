Челиндбанк продлевает срок действия акции «Устройте бизнесу новоселье»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челиндбанк до 1 апреля продлевает срок действия акции «Устройте бизнесу новоселье» – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут взять льготный кредит на приобретение коммерческой недвижимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«В период акции при оформлении ипотеки на покупку коммерческой недвижимости на первичном и вторичном рынках действует пониженная ставка – 13,75% годовых. Кредит на приобретение недвижимости на этапе строительства при залоге права требования предоставляется по ставке 15,25% годовых, после оформления права собственности начинает действовать ставка 13,75% годовых», – говорится в сообщении.

Кредиты в рамках акции предоставляются сроком до семи лет. Сумма первоначального взноса – от 15% (требуется залог в виде приобретаемой и/или имеющейся недвижимости). При условии предоставления дополнительного обеспечения в виде залога имеющейся недвижимости можно оформить кредит без первоначального взноса.

Предложение не действует на кредиты с целью приобретения земельных участков под коммерческую застройку.

Подробности акции можно узнать в любом из филиалов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», по телефонам 8-800-5001-800, (351) 239-77-77, 239-83-80 или на сайте банка.