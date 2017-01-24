Челиндбанк приглашает на бесплатный семинар, посвященный поколению Y

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челиндбанк приглашает на бесплатный бизнес-семинар на тему «Поколение Y: нанять и замотивировать» – мероприятие состоится 9 февраля в рамках IX цикла бесплатных семинаров в головном офисе банка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Автор и ведущий семинара – директор агентства маркетинговых решений «Мак Групп» Юлия Кульчицкая.

Программа мероприятия:

1. Признаки Y-сотрудника: с чем придется мириться начальнику, а что можно поправить; их достоинства и недостатки.

2. Как нанимать поколение Y на работу – базовые принципы «охоты».

3. Как их мотивировать: желательно нематериально. С кем они работают охотнее, как быть с отсутствием авторитетов. Отдел продаж из поколения Y – что надо предусмотреть.

4. Эра Z: готовимся заранее. Кто такие Z, может ли Z маскироваться под Y, что будет, когда они будут в команде.

Место и время проведения: г. Челябинск, ул. Красная, 11 (Учебный класс, каб. 313) , с 10.00 до 13.00. Регистрация на семинар по телефону 8 (351) 239-83-95, на сайте банка или по электронной почте: seminary@chelindbank.ru.