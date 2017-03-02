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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 14:35

Челиндбанк на 40% увеличил чистую прибыль в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» публикует результаты работы за 2016 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно данным управленческой отчетности, по итогам 2016 года Челиндбанк заработал 873 млн рублей балансовой прибыли. Чистая прибыль, по предварительным подсчетам, составит около 720 млн, что на 40% лучше результата 2015 года.

Общая сумма платежей, перечисленных банком в бюджет и внебюджетные фонды в 2016 году, превысила 700 млн рублей. Активы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» превысили 47 млрд, увеличившись за год на 8,7%. Капитал банка по состоянию на 1 января текущего года составил 7,8 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств на отчетную дату составил 19,3% при минимально допустимом значении 8%.

По данным информационного портала «Banki.ru», на начало 2017 года среди банков Челябинской области ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает лидирующие позиции по высоколиквидным активам, прибыли, объему кредитного портфеля и вкладам физических лиц.

Совокупный кредитный портфель клиентов по итогам 2016 года составил 24 млрд; объем задолженности предприятий малого и среднего бизнеса превысил 4,6 млрд, что на 7,7% больше показателя предыдущего периода; розничный кредитный портфель вырос за год на 3% и достиг 8,7 млрд рублей – наиболее динамично росли ипотечные кредиты.

Средства клиентов на счетах в банке на 1 января 2017 года составили 34,3 млрд рублей, увеличившись за год на 10,7%. Сумма средств на счетах корпоративных клиентов составила около 7 млрд, показав прирост на 8,9%. Средства физических лиц выросли на 11%, их общий объем превысил 27 млрд рублей, в том числе на счетах срочных вкладов – 24 млрд, на карт-счетах – 2,3 млрд.

Объем вложений в ценные бумаги по состоянию на начало текущего года составил 11,3 млрд рублей, увеличившись за год на 64%.

По данным рэнкинга «Интерфакс-100», на 1 января 2017 года среди 563 банков России Челиндбанк занимал 104-е место по активам, 82-е по собственному капиталу, 66-е по прибыли и 63-е по средствам частных лиц.

В настоящее время ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» имеет следующие кредитные рейтинги:
- RAEX (Эксперт РА) – рейтинг «А+» по национальной шкале (очень высокий уровень кредитоспособности), позитивный прогноз;
- Fitch Ratings – долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «ВВ–», прогноз «Стабильный».

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Теги: челиндбанк
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