Челиндбанк 2-й раз вошел в перечень организаций, значимых на рынке платежных услуг

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЦБ РФ обновил реестр кредитных организаций, признанных им значимыми на рынке платежных услуг, – в обновленный список из 37 банков и четырех небанковских кредитных организаций в очередной раз включен Челиндбанк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Решение о признании кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг Банк России принимает ежегодно. Такой статус банк получает, если на его долю хотя бы в одном из федеральных округов приходится не менее 2% эмитированных карт, электронных устройств, эти карты принимающих, или операций по картам.

Челиндбанк входит в перечень значимых на рынке платежных услуг кредитных организаций второй год подряд.