Чего ждать от рубля в третьем квартале?
Какого поведения ждать от рубля в третьем квартале 2017 года, рассказывает директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.
На формирование курса рубля с разной силой и в разное время влияют разные факторы:
• динамика индекса доллара;
• политика центральных банков;
• экономическая ситуация в стране и мире;
• инвестиции западных инвесторов (carrytrade);
• политические факторы;
• динамика цен на нефть.
Для второго квартала, как и для первого, ключевым фактором, повлиявшим на стоимость рубля, стала динамика цен на нефть. Котировки «черного золота» опустились до двухлетних минимумов, российский рубль не смог противостоять этой динамике и также сменил рост на падение. Стоит отметить и влияние Центрального банка. Политика ЦБ меняется, на смену жесткой монетарной политике приходит мягкая, происходят эти изменения небыстро, пока ЦБ снижает ставку только на четверть процента, не переходит в агрессивный режим, но как только ЦБ будет уверен во внешних факторах, ставка начнет снижаться более быстрыми темпами, внутренние факторы, такие как инфляция и экономические показатели, достигли целей, на которые ориентировался ЦБ.
Также в начале нового квартала состоится долгожданная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20; этот политический фактор способен вмещаться в динамику рубля.
Итак, основные факторы, которые будут влиять на формирование курса рубля в третьем квартале, это политика ЦБ и политическая ситуация.
Информация предоставлена БКС Премьер