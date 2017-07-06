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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 11:51

Чего ждать от рубля в третьем квартале?


Какого поведения ждать от рубля в третьем квартале 2017 года, рассказывает директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.

На формирование курса рубля с разной силой и в разное время влияют разные факторы:

•      динамика индекса доллара;
•      политика центральных банков;
•      экономическая ситуация в стране и мире;
•      инвестиции западных инвесторов (carrytrade);
•      политические факторы;
•      динамика цен на нефть.

Для второго квартала, как и для первого, ключевым фактором, повлиявшим на стоимость рубля, стала динамика цен на нефть. Котировки «черного золота» опустились до двухлетних минимумов, российский рубль не смог противостоять этой динамике и также сменил рост на падение. Стоит отметить и влияние Центрального банка. Политика ЦБ меняется, на смену жесткой монетарной политике приходит мягкая, происходят эти изменения небыстро, пока ЦБ снижает ставку только на четверть процента, не переходит в агрессивный режим, но как только ЦБ будет уверен во внешних факторах, ставка начнет снижаться более быстрыми темпами, внутренние факторы, такие как инфляция и экономические показатели, достигли целей, на которые ориентировался ЦБ.

Также в начале нового квартала состоится долгожданная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20; этот политический фактор способен вмещаться в динамику рубля.

Итак, основные факторы, которые будут влиять на формирование курса рубля в третьем квартале, это политика ЦБ и политическая ситуация.

Информация предоставлена БКС Премьер

 *БКС Премьер 
Ул. Карла Маркса, 46
Тел. 8 (351) 245 47 47

*Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк». «Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014г.»

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Теги: финансы, курс рубля, бкс премьер
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