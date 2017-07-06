Чего ждать от рубля в третьем квартале?

Какого поведения ждать от рубля в третьем квартале 2017 года, рассказывает директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.

На формирование курса рубля с разной силой и в разное время влияют разные факторы:

• динамика индекса доллара;

• политика центральных банков;

• экономическая ситуация в стране и мире;

• инвестиции западных инвесторов (carrytrade);

• политические факторы;

• динамика цен на нефть.

Для второго квартала, как и для первого, ключевым фактором, повлиявшим на стоимость рубля, стала динамика цен на нефть. Котировки «черного золота» опустились до двухлетних минимумов, российский рубль не смог противостоять этой динамике и также сменил рост на падение. Стоит отметить и влияние Центрального банка. Политика ЦБ меняется, на смену жесткой монетарной политике приходит мягкая, происходят эти изменения небыстро, пока ЦБ снижает ставку только на четверть процента, не переходит в агрессивный режим, но как только ЦБ будет уверен во внешних факторах, ставка начнет снижаться более быстрыми темпами, внутренние факторы, такие как инфляция и экономические показатели, достигли целей, на которые ориентировался ЦБ.

Также в начале нового квартала состоится долгожданная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20; этот политический фактор способен вмещаться в динамику рубля.

Итак, основные факторы, которые будут влиять на формирование курса рубля в третьем квартале, это политика ЦБ и политическая ситуация.

Информация предоставлена БКС Премьер

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