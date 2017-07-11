Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Счет в Вашу пользу» для юрлиц и ИП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ совместно с разработчиком систем управления торговлей ЕКАМ проводит акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Счет в Вашу пользу», по условиям которой покупатели комплексного решения «Онлайн-касса «под ключ» (54-ФЗ) получают возможность бесплатного открытия расчетного счета и три месяца расчетно-кассового обслуживания в УРАЛСИБе в подарок.

Чтобы принять участие в акции, предпринимателю необходимо приобрести решение, получить в комплекте с онлайн-кассой сертификат на бесплатное открытие счета и предъявить его в отделении банка. Сертификат можно передавать третьим лицам. Обязательное условие – отсутствие у предъявителя действующих расчетных счетов в Банке УРАЛИБ на момент предоставления пакета документов для открытия счета.

Комплексное решение по онлайн-кассе позволит индивидуальным предпринимателям и юрлицам быстро перейти на новый формат и начать работать в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Пакетные предложения включают оборудование Samsung, фискальный накопитель, лицензированное программное обеспечение компании ЕКАМ и необходимые в рамках перехода на онлайн-кассы услуги. Предприниматели могут выбрать из четырех пакетов: «Эконом», «Стационарный», «Мобильный» и «Интернет-магазин».

Акция продлится до 31 декабря 2017 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости и транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты, а также бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБ. Клиенты банка могут также воспользоваться специальными небанковскими сервисами: интернет-бухгалтерией «Мое дело», сервисом юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервисом проверки контрагента «Светофор», услугой экспресс-доставки документов от компании СДЭК.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.