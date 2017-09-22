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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 16:17

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования МСБ в I полугодии 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в I полугодии 2017 года. Всего за этот период клиентам из данного сегмента было выдано кредитов на сумму 48,8 млрд рублей. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. По статистике, чаще всего предприниматели берут кредит на пополнение оборотных средств.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает широкую линейку специализированных программ для бизнеса, включающих кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта или пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиентам доступны небанковские сервисы: готовое решение по установке и обслуживанию онлайн-касс по 54-ФЗ, интернет-бухгалтерия, сервис юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервис проверки контрагентов, услуга экспресс-доставки документов и другие.

Одним из важных социальных проектов, которые Банк УРАЛСИБ запустил в 2017 году, стал Университет бизнеса. Университет позволяет предпринимателям на онлайн-семинарах получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Кроме того, «студенты» этого Университете получают возможность бесплатно открыть расчетный счет в Банке УРАЛСИБ и получить обслуживание в течение трех месяцев в подарок.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

Теги: рейтинг банков, поддержка мсп, уралсиб
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