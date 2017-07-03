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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 15:18

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банковской отрасли по выручке за 2016 год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банковской отрасли по выручке по итогам 2016 года, согласно данным агентства «РИА Рейтинг».

Рост показателя выручки Банка по сравнению с итогами 2015 года составил 33,5% – при этом суммарная выручка ТОП-100 рассматриваемых в исследовании самых дорогих российских компаний, за год выросла лишь на 1,9%.

Эксперты агентства проанализировали результаты деятельности ста крупнейших по капитализации публичных компаний России на основе данных консолидированной отчетности МСФО (в ряде случае использовались данные РСБУ) за 2016 год.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: рейтинг, выручка, уралсиб
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