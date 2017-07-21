Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 4 раза по итогам II квартала 2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ по итогам второго квартала 2017 года увеличил объемы автокредитования более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 317 млн до 1,34 млрд рублей. А по итогам первого полугодия 2017 года объемы выдачи автокредитов выросли в 5 раз по отношению к аналогичному периоду 2016 года; средняя сумма кредита за 6 месяцев выросла на 22%. При этом количество заявок на автокредиты в июне, по сравнению с началом года, возросло втрое.

Особенно активно растут объемы в массовом сегменте: выдачи кредитов на покупку автомобилей самых продаваемых марок в России (Lada, Kia, Hyundai) выросли за полугодие в 3 раза. Наиболее востребованной в данном сегменте является льготная программа кредитования с государственной поддержкой.

Также УРАЛСИБ продолжает наращивать объемы на рынке автомобилей с пробегом и в премиум-сегменте. Для этого была запущена программа АВТОПАРТНЕР – кредитование по двум документам для ключевых холдингов по всей России с лояльными условиями и низкими процентными ставками.

Рост объемов кредитования связан и с реализацией комплекса мероприятий по развитию направления автокредитования в Банке УРАЛСИБ. Была улучшена формула расчета лимита в пользу клиента, расширен возрастной диапазон заемщиков до 21-65 лет, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита.

Подробно об условиях автокредитования в Банке УРАЛСИБ и предлагаемых кредитных программах можно узнать по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.