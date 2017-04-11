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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 15:55

Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ дополнил функционал Мобильного банка рядом новых удобных функциональных возможностей, такими как регистрация в приложении по номеру карты, функционал подачи кредитной заявки и сервис автоинформирования по штрафам ГИБДД.

Теперь для регистрации в Мобильном банке потребуется только карта Банка УРАЛСИБ и номер мобильного телефона.

Клиенты Банка получили возможность подавать заявку на кредит, а также получать по персональному предложению кредитные средства на счет в Мобильном банке.

Кроме того, в Мобильном банке внедрен сервис для автовладельцев, где можно подписаться на автоинформирование о штрафах ГИБДД по свидетельству о регистрации автомобиля или водительскому удостоверению. Подписчики на автоинформирование смогут своевременно узнавать о штрафах и оплачивать их, в том числе со скидкой 50% в течение 20 дней после оформления штрафа.

Получить доступ к счетам, картам, вкладам, кредитам в Мобильном банке можно автоматически при подключении. Скачать Мобильный банк можно в магазине приложений мобильных устройств AppStore, Play Market или Windows Store, или пройдя по ссылке goo.gl/A4kVRU.

Для получения доступа к новому функционалу – если это не произошло автоматически – нужно обновить версию в магазине приложений.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 506 банкоматов, 521 платежный терминал и 22 тыс. 996 POS-терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: мобильный банк, уралсиб
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