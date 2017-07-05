Банк УРАЛСИБ предложил пакетное решение для бизнеса под требования 54-ФЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ совместно с разработчиком систем управления торговлей ЕКАМ и производителем мобильных устройств Samsung запустили комплексное решение, которое позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам выполнить требования 54-ФЗ. С помощью решения предприниматели могут быстро перейти на новый формат и начать работать в соответствии с действующим законодательством.

В рамках поправок в закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», с 1 июля 2017 все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Решение от Банка УРАЛСИБ и компании ЕКАМ представляет собой пакеты, включающие в себя оборудование Samsung, фискальный накопитель (ФН), лицензированное программное обеспечение компании ЕКАМ и необходимые в рамках перехода на онлайн-кассы услуги, например, подключение к оператору фискальных данных, постановку кассы на учет в ФНС и т. д. В зависимости от потребностей, собственники бизнеса могут выбрать пакет целиком либо воспользоваться частью услуг. По умолчанию в каждый пакет входит настройка и обслуживание оборудования с выездом квалифицированного специалиста компании ЕКАМ в случае необходимости.

Решение рассчитано на разные виды бизнеса: в зависимости от специфики, предприниматели могут выбрать один из четырех пакетов: «Эконом», «Стационарный», «Мобильный» и «Интернет-магазин».

Доставка пакетов по всей территории России осуществляется в течение 5 дней.

Получить более подробную информацию можно на сайте и в отделениях Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.