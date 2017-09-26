Банк УРАЛСИБ и Visa провели XII Ежегодную Конференцию для банков-партнеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 18 по 21 сентября 2017 года в Минске прошла XII Ежегодная Конференция «Время перемен». Мероприятие было организовано Банком УРАЛСИБ совместно с платежной системой Visa.

Участниками мероприятия стали банки-партнеры УРАЛСИБа, а также компании-поставщики банковского оборудования и технологических решений. Ключевой темой форума стали итоги и перспективы развития карточного, эквайрингового и электронного бизнеса в банковском секторе.

Конференцию открыл председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров, который подвел основные итоги работы за минувший год, ставшего для банка периодом активного развития. Со второго полугодия 2016 года на операционную прибыльность вышли все направления бизнеса Банка. С этого периода Банк УРАЛСИБ стабильно показывает положительный финансовый результат: прибыль по итогам 2016 года (по данным РСБУ) составила 5,8 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2017 – 6,1 млрд (12-е место на банковском рынке). По итогам первого полугодия УРАЛСИБ вошел в ТОП-20 банковского рынка по размеру чистых активов. Объемы кредитования по ключевым направлениям розничного бизнеса за последний год выросли в несколько раз. УРАЛСИБ входит в число банков, в которых размещаются госсредства, что свидетельствует о надежности и устойчивости банка.

Заместитель председатель правления банка Вячеслав Дусалеев выступил с докладом о развитии розничного бизнеса УРАЛСИБа. «По объемам прироста кредитного портфеля физических лиц УРАЛСИБ опережает половину банков из TOП-20. Объемы ипотечного кредитования по итогам первого полугодия выросли в шесть раз, автокредитования – в пять, потребкредитования – почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Вячеслав Дусалеев.

Банк активно развивает розничную продуктовую линейку и дистанционные сервисы, постоянно работая над улучшением условий по продуктам. Благодаря этому продуктовые и сервисные предложения УРАЛСИБа стабильно входят в число наиболее востребованных на рынке, а банк занимает высокие позиции в рыночных рейтингах.

Согласно стратегии развития розничного бизнеса, продукты и сервисы, реализуемые для клиентов УРАЛСИБа, паритетно предлагаются банкам-партнерам. Ими совместно с Банком УРАЛСИБ выполнены планы по эмиссии и транзакционной активности по картам Visa, благодаря этому достигнуты договоренности о выделении финансирования на развитие и продвижение карт Visa в 2018 году. Также в 2017 году запущен пилотный проект ДБО «интернет-банк» для банков-партнеров.

Заместитель председателя правления банка Максим Белоусов рассказал о принципах и наиболее важных проектах стратегии развития ИТ, в рамках которой банку за последний год уже удалось в семь раз увеличить скорость вывода продуктов на рынок (time-to-market).

Также для банков-партнеров был предоставлен совершенно новый облачный сервис дистанционного банковского обслуживания, включающий полнофункциональный интернет- и мобильный банк, ключевое преимущество которого – полная современная функциональность, низкая стоимость и быстрое внедрение (менее 3 месяцев).

Тему работы с банками-партнерами продолжил вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев: «Мы видим большой потенциал развития электронной коммерции (включая интернет-эквайринг) вместе с банками-партнерами. Этому способствует и рост рынка электронной коммерции, и отложенный спрос со стороны юридических лиц – клиентов банков-партнеров. Сбалансированный подход, сочетающий в себе, с одной стороны, комфортные тарифы для банков, с другой, постоянный контроль рисков, позволяет нам надеяться на оптимистичные финансовые результаты».

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.