Агентство Fitch подтвердило рейтинги ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челиндбанк 20 сентября 2017 года получил подтверждение рейтингов от Fitch Ratings, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «ВВ–», прогноз «Стабильный».

«Рейтинг Челиндбанка учитывает его хорошие финансовые показатели, на что указывают достаточная капитализация, приемлемые качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность», – сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналитики Fitch отмечают также сильную капитализацию Челиндбанка, широкую региональную клиентскую базу.



ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» получает рейтинги Fitch Ratings с 2008 года.