«БКС Премьер» организует очередную встречу клуба «Премьер-Экспресс» 26 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиционная компания «БКС Премьер»* проведет очередную встречу для своих гостей и клиентов на бизнес-завтраке «Премьер-Экспресс».

В этот раз перед аудиторией по теме «Выездные налоговые проверки. Ответственность собственников и руководителей бизнеса» выступит внешний приглашенный спикер от компании «ЛаКонсалтинг» – Константин Новиков, эксперт в области налоговых проверок.

Константин Новиков – руководитель департамента налогового консалтинга Аудиторско-консалтинговая компания LA`consulting. Специализируется в области налогового консалтинга и правового обеспечения налоговой безопасности на предприятиях. Практикующий юрист с 1999 года. Имеет два высших образования (юридическое и экономическое). Закончил профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». До прихода в компанию в 2015 году работал в правоохранительных органах.

Встреча состоится 26 сентября, в 09.30, в Винотеке Соловьева по адресу: Челябинск, ул. Карла Маркса, 81 (напротив офиса БКС Премьер). Участие для гостей бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация. Узнать подробнее о следующих мероприятиях «БКС Премьер» и зарегистрироваться можно по телефону 8 (351) 245-00-11.

Бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» – самые актуальные новости фондового рынка и бизнеса за чашкой утреннего кофе.