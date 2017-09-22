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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 14:51

«БКС Премьер» организует очередную встречу клуба «Премьер-Экспресс» 26 сентября


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиционная компания «БКС Премьер»* проведет очередную встречу для своих гостей и клиентов на бизнес-завтраке «Премьер-Экспресс».

В этот раз перед аудиторией по теме «Выездные налоговые проверки. Ответственность собственников и руководителей бизнеса» выступит внешний приглашенный спикер от компании «ЛаКонсалтинг» – Константин Новиков, эксперт в области налоговых проверок.

Константин Новиков – руководитель департамента налогового консалтинга Аудиторско-консалтинговая компания LA`consulting. Специализируется в области налогового консалтинга и правового обеспечения налоговой безопасности на предприятиях. Практикующий юрист с 1999 года. Имеет два высших образования (юридическое и экономическое). Закончил профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». До прихода в компанию в 2015 году работал в правоохранительных органах.

Встреча состоится 26 сентября, в 09.30, в Винотеке Соловьева по адресу: Челябинск, ул. Карла Маркса, 81 (напротив офиса БКС Премьер). Участие для гостей бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация. Узнать подробнее о следующих мероприятиях «БКС Премьер» и зарегистрироваться можно по телефону 8 (351) 245-00-11.

Бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» – самые актуальные новости фондового рынка и бизнеса за чашкой утреннего кофе.

 
БКС Премьер 
Ул. Карла Маркса, 46
Тел. 8 (351) 245-47-47
 
* Информация предоставлена «БКС Премьер»
 
*Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014г.

Теги: бкс премьер
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