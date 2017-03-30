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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 11:50

Златоуст хочет получить статус ТОСЭР


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Златоуст (Челябинская область) хочет получить статус территории опережающего развития (ТОСЭР) – соответствующая заявка сегодня, 30 марта, будет направлена в Минэкономразвития региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Предполагается, что новый статус даст возможность городу избавиться от монозависимости, получить новые компетенции, за счет налоговых преференций привлечь инвесторов, создать выгодные стартовые позиции для ведения бизнеса в Златоустовском городском округе.

Напомним, задачу в 2017 году подготовить заявку на получение Златоустом статуса ТОСЭР поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По мнению директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолия Лобко, появление особой экономической зоны позволит городу «стать локомотивом формирования инвестпрограммы региона».

Добавим, программа развития Златоуста как моногорода прошла защиту на уровне правительственной комиссии в Москве и была поддержана Фондом развития моногородов.

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Теги: челябинская область, новости златоуста, минэкономразвития, тосэр
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