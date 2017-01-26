Завод в Верхнем Уфалее отправит на «простой» более 700 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уфалейникель» (Верхний Уфалей, Челябинская область) планирует отправить более 700 сотрудников во временный долгосрочный отпуск – ситуацию на предприятии взял под контроль министр экономического развития региона Сергей Смольников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

По словам представителя заводского профкома Александра Сыдарева, местные жители очень обеспокоены ситуацией, особенно сообщениями СМИ, в которых говорится, что предприятие терпит большие убытки.

«Мы следим за ситуацией, это не первая и не последняя встреча с руководством "Уфалейникеля". На предприятии трудится 2 195 человек, из которых 730 руководство будет вынуждено отправить в простой. Нас это очень беспокоит, цифра большая, но эти сотрудники сохранят за собой рабочие места и будут получать две трети заработной платы. Будем держать ситуацию на контроле», – комментирует Сергей Смольников.

На предприятии на сегодняшний день остановлена работа двух печей из пяти, сроки простоя пока не определены.

«Уфалейникель» – второй по величине в России производитель никеля, его доля на внутреннем рынке 15%, на мировом – 1%. Мощности завода позволяют выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год. Сейчас завод находится в непростом положении из-за падения рыночных цен на никель.