Сб, 25.11.2017, 14:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 23 ноября 2017 года, 17:20

Завершена реконструкция Челябинской ГРЭС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Реконструкция Челябинской ГРЭС завершена вводом в эксплуатацию парогазового энергоблока № 3 – объект стал крупнейшей парогазовой ТЭЦ на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Фортума.

«Фактически построена новая электростанция, востребованная на рынке электроэнергии, а также в системе теплоснабжения Челябинска. Комбинированное производство энергии в парогазовом цикле позволит значительно снизить удельные выбросы и воздействие на городскую среду», – сообщил вице-президент корпорации «Фортум», глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев.

В 2015-2016 годах были введены в эксплуатацию два парогазовых энергоблока ЧГРЭС, строительство которых завершило реализацию инвестиционной программы Фортума в тепловой генерации. В Челябинской и Тюменской областях построены 8 энергоблоков с общей мощностью более 2 гигаватт. Возврат капитала обеспечивается договорами о предоставлении мощности.

Строительство энергоблока № 3 компания осуществила не по договору о предоставлении мощности, а за счет реинвестиций с целью полного закрытия 8 турбогенераторов ГРЭС, введенной в эксплуатацию 87 лет назад. С учетом нового энергоблока Челябинская ГРЭС становится крупнейшей парогазовой ТЭЦ на Урале. Ее суммарная мощность составляет 742 мегаватт электрической энергии, 989 мегаватт – тепловой.

Фото пресс-службы «Фортума»

Теги: фортум, новости челябинска, чгрэс
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:24
В 2018 году Челябинская область сможет принять 1 тыс. иностранцев
вчера, 15:49
Представителям власти и бизнеса рассказали о ГЧП в Челябинской области
вчера, 15:27
Стало известно, кто построит отводной канал и дамбу для защиты Аргазей
вчера, 11:27
Минимущества выставило на торги второе дорожное предприятие
вчера, 10:59
Южноуральским фермерам предложили диверсифицировать бизнес
23 ноября, 17:15
Борис Дубровский: на Южном Урале есть все необходимое для строительства ВСМ
23 ноября, 16:48
Главный инженер «Челябэнерго» назначен руководителем техблока МРСК Урала
23 ноября, 16:12
Руслан Гаттаров: Мы уволили почти 30% сотрудников Минэконома и добились эффективности
23 ноября, 15:48
ВАЖНО. Госдума одобрила создание ТОСЭР в «запретках»
23 ноября, 14:59
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Челябинской области превышает 30%
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость