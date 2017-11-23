Завершена реконструкция Челябинской ГРЭС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Реконструкция Челябинской ГРЭС завершена вводом в эксплуатацию парогазового энергоблока № 3 – объект стал крупнейшей парогазовой ТЭЦ на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Фортума.

«Фактически построена новая электростанция, востребованная на рынке электроэнергии, а также в системе теплоснабжения Челябинска. Комбинированное производство энергии в парогазовом цикле позволит значительно снизить удельные выбросы и воздействие на городскую среду», – сообщил вице-президент корпорации «Фортум», глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев.

В 2015-2016 годах были введены в эксплуатацию два парогазовых энергоблока ЧГРЭС, строительство которых завершило реализацию инвестиционной программы Фортума в тепловой генерации. В Челябинской и Тюменской областях построены 8 энергоблоков с общей мощностью более 2 гигаватт. Возврат капитала обеспечивается договорами о предоставлении мощности.

Строительство энергоблока № 3 компания осуществила не по договору о предоставлении мощности, а за счет реинвестиций с целью полного закрытия 8 турбогенераторов ГРЭС, введенной в эксплуатацию 87 лет назад. С учетом нового энергоблока Челябинская ГРЭС становится крупнейшей парогазовой ТЭЦ на Урале. Ее суммарная мощность составляет 742 мегаватт электрической энергии, 989 мегаватт – тепловой.

Фото пресс-службы «Фортума»