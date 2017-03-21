ВНИМАНИЕ. За неуплату долга перед мобильным оператором придется отдать 13% подоходного налога

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую и за них придется заплатить подоходный налог – теперь к таким должникам будут применять и традиционные ограничения для неплательщиков, включая отказ в выезде за границу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В частности, о новых мерах заявили в ПАО «Ростелеком». Оператор напомнил, что с 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трех лет) признаются получением экономической выгоды пользователем», поэтому компания обязана направлять информацию о таких случаях в налоговые органы.

В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса РФ с полученной экономической выгоды физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог (по ставке 13%).

В РБК отмечают, что аналогичное сообщение ранее получили клиенты «ВымпелКома» (оказывает услуги связи под брендом «Билайн»).