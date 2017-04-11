ЗЭМЗ строит 2 новых производственных комплекса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Златоустовский электрометаллургический завод (АО «ЗЭМЗ», Челябинская область) ведет работы по реконструкции двух производственных площадок – на базе прокатного цеха № 3 и бывшего второго мартеновского цеха идет строительство двух современных производственных комплексов – кузнечно-прессового и сталеплавильного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Кузнечно-прессовый комплекс возводится на базе пролетов первого и третьего прокатных цехов, предназначен для получения кованой заготовки и головных изделий круглого, квадратного сечений диаметром от 250 до 800 мм и длиной до 10 метров. Максимальный вес обрабатываемой заготовки – 20 тонн. Окончание строительства и проведение пусконаладочных работ на прессе запланировано на конец ноября 2017 года.

Мощность нового сталеплавильного комплекса составит 280 тыс. тонн в год, производительность – 40 тонн в час, средняя продолжительность плавки – 60 минут. Оборудование изготавливается итальянской фирмой Danieli. Окончание строительства, проведение наладочных и предпусковых работ запланировано на 2019 год.

«Сегодня такие проекты по модернизации промышленных предприятий, запуску новых современных производственных комплексов крайне важны. Заводы построены еще в прошлом веке, им необходимо обновление. Безусловно, это требует серьезных финансовых вложений, однако модернизация позволит повысить качество продукции, снизив при этом стоимость ее выпуска и сделав ее более конкурентоспособной», – комментирует доктор экономических наук, директор Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Ирина Савельева.

Ожидается, что модернизация позволит предприятию увеличить мощности, оснастить производство уникальным оборудованием, создать новые рабочие места и продолжить улучшение финансовых показателей.

Напомним, ситуация на заводе находится под контролем правительства Челябинской области, поскольку в 2015 году из-за макроэкономических условий ЗЭМЗ испытывал значительные трудности.

«К февралю 2016 года завод смог выйти в плюс и сегодня сохраняет положительную динамику. Завод не имеет кредитных обязательств ни в одном банке, работает за счет собственных оборотных средств. По результатам реализации программы модернизации, предприятию могут быть предоставлены налоговые преференции, сопровождением этой задачи занимается агентство инвестиционного развития», – сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Добавим, сейчас продолжается присоединение к заводу ЗАО «Стил Трейд Компани» – в рамках выполнения задачи по стабилизации работы предприятия, поставленной губернатором Борисом Дубровским. Процедура завершится в мае-июне 2017 года. По результатам присоединения завод продолжит основную деятельность и будет исполнять в полном объеме все принятые на себя обязательства.

АО «Златоустовский электрометаллургический завод» входит в пятерку ведущих производителей спецсталей России, по итогам 2016 года занимает третье место после заводов «Красный Октябрь» и «Электросталь». В 2016 году операционная прибыль предприятия составила 396 млн рублей (рост к 2015 – 71,5%); средняя зарплата – 27,16 тыс. рублей (рост к предыдущему году – 11%).