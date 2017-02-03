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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 11:59

ЗЭМЗ получил нового генерального директора


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Златоустовском электрометаллургическом заводе (АО «ЗЭМЗ», Челябинская область) произошла смена руководства – с 1 февраля гендиректором назначен представитель ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Отметим, что прежний директор Семен Лейбензон пока остается на рабочем месте. Эдуард Мазуров появится на предприятии на следующей неделе.

Напомним, что Семен Лейбензон был назначен директором завода в октябре 2014 года. Он возглавил ООО «ЗЭМЗ», новое юрлицо, созданное на базе ОАО «Златоустовский металлургический завод». В октябре 2016 года ООО было преобразовано в АО «ЗЭМЗ», директором вновь стал Лейбензон.

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Теги: вмз красный октябрь, зэмз, новости златоуста, промышленность челябинской области
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