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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 10:59

Южный Урал получит 260 млн рублей на поддержку инвестпроектов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Две компании Челябинской области получили финансовую поддержку федерального Фонда развития промышленности (ФРП) – на их поддержку выделили 260 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Так, займы под 5% годовых получили компания по производству наполнителей из молотого мрамора для полимеров и пластиков ООО «РИФ-Микромрамор», а также проект технического перевооружения ООО «Сервисная компания ИНТРА».

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Проект компании «РИФ-Микромрамор» предусматривает строительство новых производственных объектов в Карталинском районе. Общая стоимость проекта – 446,9 млн рублей. В рамках его реализации создадут 70 новых рабочих мест, а планируемый объем выручки составит 2,8 млрд рублей.

Проект ООО «Сервисная компания ИНТРА» планирует полное перевооружение предприятия общей стоимостью 300 млн рублей, из которых 150 млн – сумма займа, предоставленного ФРП.

«Оба инвестпроекта направлены на импортозамещение, их реализация позволит предприятиям выпускать продукцию, аналогов которой нет ни в одном регионе России», – комментирует заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

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Теги: челябинская область, руслан гаттаров, новости челябинска, инвестпроекты, фрп
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