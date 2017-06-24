Южному Уралу нужна «дорожная карта» для определения регоператоров по обращению с мусором

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области поручил разработать «дорожную карту» определения регоператоров по обращению с ТБО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги спецсовещания, проведенного Борисом Дубровским..

Напомним, в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, которая делит область на шесть кластеров, оператор каждого должен быть определен на конкурсной основе. Пока регоператор есть только в магнитогорском кластере. «Он начал работать на территории и в данный момент совместно с органами местного самоуправления составляет реестр всех несанкционированных мест размещения отходов на территории кластера», – отметила министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Концессионер в лице ЗАО «Управление отходами» (Москва) приступил к получению экспертных заключений на проекты мусоросортировочного комплекса и полигона. После ввода новых объектов (2018 год) потребуется рекультивация магнитогорской городской свалки. В федеральную программу подана соответствующая заявка. Губернатор поручил администрации Магнитогорска завершить проектирование в сроки, дающие возможность получить федеральное финансирование в 2020 году.

Что касается челябинского кластера, региональное Минэкологии планирует до конца года определить концессионера по строительству объектов кластера, предусмотренных территориальной схемой, а также регоператора.

Борис Дубровский поручил региональному ведомству усилить работу по остальным кластерам, входящим в территориальную схему: кыштымскому, карабашскому, саткинскому и усть-катавскому.

Территориальной схемой для каждого из них определены количество и места размещения объектов сортировки и размещения ТКО, перегрузочные станции, сформирована логистика мусорных потоков.

«Необходимо в течение месяца предложить алгоритм работы по четырем оставшимся кластерам, определению там региональных операторов», – резюмировал губернатор.