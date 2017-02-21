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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 10:52

«Юничел» стал обладателем Национальной премии «Золотое веретено»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коллекция обуви от челябинской обувной фабрики «Юничел» признана лучшей в России – награду челябинцам вручил известный кутюрье Вячеслав Зайцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

XIV Церемония вручения Национальной премии «Золотое веретено-2016» состоялась в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности». В голосовании принимали участие президент Московского Дома моды Вячеслав Зайцев, академики Национальной академии индустрии моды, а также члены Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Голосование проходило в 20 номинациях, в том числе лучшая «Коллекция обуви».

На суд жюри «Юничел» представил осенне-зимнюю коллекцию обуви, которую поклонники российского бренда имели возможность оценить уже этой зимой.

«Золотое веретено» – главная и одна из самых престижных премий в российской индустрии моды, знак признания, подтверждающий высочайший уровень мастерства и профессионализма, свидетельство того, что товары соответствуют не только мировым стандартам качества, но и отвечают модным тенденциям времени.

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Теги: премия, новости челябинска, промышленность челябинской области, юничел, легкая промышленность
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