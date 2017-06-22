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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 18:13

«Юничел» показал 9-процентный рост производства обуви в январе-апреле 2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отрасль производства обуви в России отметила рост 3-4% в первые четыре месяца года – у «Юничела» этот показатель составил 9%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Челябинский производитель нарастил эти объемы за счет увеличенного ассортимента обуви с литыми подошвами. Напомним, в прошлом году «Юничел» запустил две импортные линии для производства такой продукции. «Расчет был на то, что новый, более доступный по цене ассортимент будет пользоваться спросом у покупателей в период снижения реальных доходов населения. Новый цех выпускает все линейки обуви – мужскую, женскую, детскую. Такая продукция "Юничел" с литой подошвой заметно выиграла по соотношению цена-качество», – говорится в сообщении.

Однако на кардинальное улучшение ситуации обувщики не надеются. Как отмечают представители торговой сети, уже в зимние месяцы обозначилась тенденция к снижению количества покупок. То есть потребители продолжают серьезно экономить и вместо двух-трех пар покупают одну.

Таким образом, объясняет генеральный директор АО «Обувная фабрика «Юничел» Владимир Денисенко, в конце года компания будет иметь понижение числа заказов за счет больших остатков в торговле по итогам первого полугодия.

«Часть оптовых покупателей может вообще отказаться от заказа, потому что им есть чем торговать. По сути, успех начала года будет нивелирован снижением в последние месяцы перед Новым годом. По предварительным прогнозам, темп роста на конец года не превысит 103%», – полагает Владимир Денисенко.

Согласно данным экспертов рынка уровень потребления обуви 2015 году составил 1,9 пары, что приближено к уровню физического износа (1,8 пары). В 2016 году наметилась тенденция к увеличению – 2 пары в год. Но она еще не достигла докризисных времен, когда уровень потребления обуви составлял 4,4 пары в год. В США и Европе он составляет 12-14 пар в год, причем сезонность в этих странах выражена не так четко, как в России.

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Теги: промышленность челябинской области, рост производства, юничел, легкая промышленность
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