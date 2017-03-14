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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 11:07

«Юничел» направит на техперевооружение фабрики 200 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская обувная фабрика «Юничел» запустила масштабную программу технического перевооружения, на которое планируется направить более 200 млн рублей, – новое оборудование почти в два раза увеличит производительность и позволит значительно разнообразить модельный ряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Часть оборудования компания приобретает в лизинг в рамках государственной программы субсидирования, по условиям которой 25% от суммы возмещает государство. Уже закуплено девять комплектов затяжного оборудования для установки на Челябинской, Оренбургской и Златоустовской фабриках, которые входят в холдинг «Юничел».

Помимо этого, ряды фабричных машин пополнит новый раскройный комплекс итальянской марки «Таламонти» стоимостью 9 млн рублей. Он используется для раскроя деталей обуви из картона и термопластических материалов – стелек, полустелек, задников и подносков. Аналогичный агрегат уже эксплуатируется на фабрике больше трех лет, в свое время он позволил полностью автоматизировать процесс и отказаться от ручных операций.

Также заключены договоры на поставку двух автоматических комплексов для раскроя деталей верха обуви общей стоимостью 15 млн рублей, их установка намечена на второй квартал 2017 года.

Для Челябинской и Оренбургской фабрик приобретаются три литьевых агрегата для производства подошвы из термоэластопласта и термополиуретана. В Челябинске и Златоусте подобные машины уже есть и технология производства подошв отлажена, фабрика производит более 500 тыс. подошв в год. Новая техника позволит увеличить объем выпуска на 5%.

Договоры с поставщиками уже подписаны, на фабриках начался первый этап установки и пуско-наладочных работ. Для этих целей в Челябинск прибыли специалисты из Италии.

«Техническое перевооружение – закономерный этап в развитии предприятия. Последние 10 лет мы стабильно растем, увеличивая объемы выпускаемой продукции, количество рабочих мест и расширяя парк техники. Так в 2014 году вложения в техническое перевооружение составили более 95 млн рублей, в 2015 – 82 млн, в 2016 – 55 млн рублей», – комментирует генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко. И добавляет, что 2017-й не просто не станет исключением, но и побьет рекорды. Тем более что нынешнее оборудование отработало почти 25 лет и требует обновления.

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Теги: обувь, новости челябинска, промышленность челябинской области, италия, обувная фабрика, юничел
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