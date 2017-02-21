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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 15:35

КСП сформирует инспекцию по аудиту закупок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Контрольно-счетная палата Челябинской области создаст инспекцию по аудиту закупок – мера позволит усилить работу в этом направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 1 января 2014 года на контрольно-счетные органы субъектов РФ возложены функции по аудиту закупок. Для более эффективной реализации задачи по аудиту КСП Челябинской области предлагает сформировать инспекцию по аудиту закупок», – рассказал председатель Палаты Алексей Лошкин.

Для исполнения полномочий в структуре Контрольно-счетной палаты предлагается создать еще одну инспекцию, которая будет заниматься контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями по поручениям и запросам депутатов ЗСО и губернатора.

Изменения проводятся за счет действующих подразделений и перераспределения имеющихся кадров, поэтому увеличения фонда оплаты труда не потребуется. Проект постановления одобрен депутатами Законодательного Собрания.

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Теги: челябинская область, заксобрание, госзакупки, закупки, контрольно-счетная палата, алексей лошкин, ксп, контроль
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