КСП сформирует инспекцию по аудиту закупок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Контрольно-счетная палата Челябинской области создаст инспекцию по аудиту закупок – мера позволит усилить работу в этом направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 1 января 2014 года на контрольно-счетные органы субъектов РФ возложены функции по аудиту закупок. Для более эффективной реализации задачи по аудиту КСП Челябинской области предлагает сформировать инспекцию по аудиту закупок», – рассказал председатель Палаты Алексей Лошкин.

Для исполнения полномочий в структуре Контрольно-счетной палаты предлагается создать еще одну инспекцию, которая будет заниматься контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями по поручениям и запросам депутатов ЗСО и губернатора.

Изменения проводятся за счет действующих подразделений и перераспределения имеющихся кадров, поэтому увеличения фонда оплаты труда не потребуется. Проект постановления одобрен депутатами Законодательного Собрания.