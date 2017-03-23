Всемирный фонд дикой природы оценил экологическую ответственность РМК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) представил результаты первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России. По итогам 2016 года Русская медная компания (ЗАО «РМК») заняла шестое место из 33 организаций по уровню наименьшего воздействия на окружающую среду и 14-е – по степени экологической ответственности.

За последние пять лет Группа РМК вложила в природоохранные мероприятия в регионах присутствия своих предприятий около 8 млрд рублей. Средства направлялись на охрану атмосферного воздуха, растительного и животного миров, поверхностных и подземных водных объектов, охрану почв и безопасное обращение с отходами.

«В результате выбросы в атмосферный воздух предприятий сократились в последние годы почти наполовину, сбросы в водные объекты – на 30%. Хотя РМК и непубличная компания, мы всегда готовы к продуктивному сотрудничеству с экспертными организациями по защите окружающей среды, так как это направление является одним из приоритетных в деятельности компании. Поэтому работа РМК, направленная на повышение экологической безопасности наших производств и снижение нагрузки на окружающую среду, продолжится», – прокомментировала директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России по итогам 2016 года рассчитало Национальное рейтинговое агентство. Методика расчета разработана по инициативе WWF России и Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России при поддержке ряда экологических неправительственных организаций. Разработчики подчеркивают, что выбранные ими критерии оценки соответствуют ведущим мировым стандартами в горнодобывающей сфере и по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства.

Сейчас в списке горнодобывающих компаний, чья деятельность подлежит оценке, 33 предприятия. В рейтинг вошли гиганты, работающие на всероссийском уровне, а также крупные региональные компании в приоритетных экорегионах WWF.

Оценка компаний проходила по трем направлениям: экологическое управление и экологическая политика предприятия, воздействие на окружающую среду, которое оказывает деятельность компании, и уровень доступности и открытости информации о деятельности компании.

ЗАО «Русская медная компания» – вертикально-интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий в России и Республике Казахстан, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. Основными видами продукции РМК являются медный концентрат, медные катоды и медная катанка, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.

РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане.

Производственные мощности: до 200 тыс. тонн медных катодов в год, до 190 тыс. тонн медной катанки в год.