Впервые на Южном Урале лицензию на разработку недр выдали без торгов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минимущества Челябинской области предоставило ООО «Артезиан» для разведки и добычи строительного камня месторождение Светлое (Нагайбакский район) – лицензия на данную деятельность впервые выдана без торгов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее недропользователь получал лицензию на геологическое изучение данного участка, в ходе которого был установлен факт открытия месторождения. Запасы строительного камня на нем оценены в количестве 2,5 млн кубометров. За право в дальнейшем производить разведку и разработку месторождения ООО «Артезиан» должен внести платеж за пользование недрами в размере 259 тыс. рублей.

«В случаях когда инвестор открыл месторождение, по праву первооткрывателя он имеет все основания получить лицензию на последующую добычу без аукциона. Такой порядок позволяет рассчитывать на активизацию в регионе геологоразведки, которая отличается высокой капиталоемкостью», – пояснил министр Алексей Бобраков.

Добавим, что до 2015 года в регионе не устанавливались факты открытия новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых.